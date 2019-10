Fonte : agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) La Giunta per le immunità del Senato ha autorizzato il sequestro di un computer del senatore Armandochiesto dal Tribunale di Milano. La maggioranza ha votato compatta per il sì. Contrari i senatori della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. La Giunta ha infine incardinato nella seduta odierna un'altra richiesta di sequestro giunta sempre dal Tribunale di Milano sulla stessa inchiesta. Si tratta di un telefono cellulare di un collaboratore del senatoreLe reazioni del senatore "Purtroppo, e non è la prima volta, le ragioni della contesa politica tra maggioranza e opposizione hanno prevalso, inallee alle loro, sulle ragioni del diritto". Lo scrive il senatore della lega Armando, dopo che nella giornata di ieri la Giunta per le immunità del Senato ha autorizzato il sequestro del suo computer come chiesto dal ...

Moixus1970 : RT @Agenzia_Italia: Sequestrato un pc a #Siri che ribatte: 'È uno sfregio a Istituzioni e regole' - fisco24_info : Sequestrato un pc a Siri che ribatte: 'È uno sfregio a Istituzioni e regole': La Giunta per le immunità del Senato… - Agenzia_Italia : Sequestrato un pc a #Siri che ribatte: 'È uno sfregio a Istituzioni e regole' -