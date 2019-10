Riforma del Catasto 2020 fuori dal Nadef “Non ci sarà”

Casa - nella manovra la Riforma del catasto : perché può essere una stangata per i proprietari : Nuova stangata in vista per i cittadini, nel mirino c'è la Casa. Il governo M5s-Pd, tra i meandri della manovra,ha previsto un ddl che porta in dote la riforma del catasto all'interno del Def 2020-22, il quale ha l'obiettivo, come racconta il quotidiano Il Tempo, di recuperare gettito con un'operazi

Manovra - Conte : “Sterilizziamo l’Iva : i 23 miliardi ci sono. Ma non mi accontento di questo : voglio far volare l’Italia. Sono il Riformatore del Paese” : “La prima bella notizia è che sterilizziamo l’incremento dell’Iva, neutralizziamo le clausole di salvaguardia, dunque i 23 miliardi ci Sono, li abbiamo trovati. Ora stiamo completando perché c’è ancora qualche copertura che ci manca ma siamo molto ambiziosi”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in uscita da Palazzo Chigi. “Il mio obiettivo – sottolinea – è assolutamente dare più soldi ...

Sciopero di 5 giorni dei penalisti contro Riforma della prescrizione : Gli avvocati penalisti ribadiscono la loro contrarietà alla riforma della prescrizione che entrerà in vigore a partire dal 2020. In segno di protesta, sciopereranno per cinque giorni: dal 21 al 25 ottobre. Sciopero proclamato dall'Unione delle Camere penali Lo Sciopero è stato proclamato dall'Unione delle Camere penali contro lo stop della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, che entrerà in vigore il primo gennaio dell'anno ...

"Trovati i soldi per le clausole Iva Sono il Riformatore del Paese" : In attesa del Consiglio dei ministri chiamato a varare la Nota di aggiornamento al Def che dovrà contenere il quadro macroeconomico in cui inserire la nuova legge di Bilancio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sgombra il campo dalle polemiche sull'aumento dell'Iva Segui su affaritaliani.it

Alfonso Bonafede sulla Riforma della Giustizia : "Prescrizione - nessuno faccia melina" : Ombre manettare si allungano sull'Italia. Scontato, con un governo M5s-Pd. A confermare il piano, intervistato dal Fatto Quotidiano, è il ministro grillino della Giustizia, Alfonso Bonafede, che tuona contro chi pensa di fare "melina sulla riforma della Giustizia per poi magari dire a dicembre che e

I penalisti pronti allo sciopero contro la Riforma della prescrizione : "Decuplicherà i tempi dei processi" : Gli avvocati penalisti sono sul piede di guerra, contro la riforma della prescrizione che entrerà in vigore a partire dal 2020. E che ministro della Giustizia, a quanto risulta dopo l’incontro avuto con il dem Andrea Orlando, non ha intenzione di toccare. Ad annunciare possibili mobilitazioni è Gian Domenico Caiazza, presidente delle Camere penali: “Sulla prescrizione siamo pronti a darela risposta più ...

Le proteste per il clima e l'accordo sulla Riforma della giustizia : Be' mica uno scoglio da poco. Se poi alcune storture (e torture) della versione precedente verranno corrette tanto meglio. Altra svolta mica da niente e, si direbbe, con in campo il dream team europeo. Manifestazioni contro il caldo. Tutti d'accordo e tutti meravigliosamente con la giustific

È stato trovato l'accordo sulla Riforma della giustizia : C'è l'accordo tra le forze di governo per approvare entro la fine dell'anno la riforma della giustizia, uno dei nodi sui quali si consumò, la scorsa estate, la rottura tra M5s e Lega, e che rappresenta uno dei temi più delicati dell'agenda politica dei prossimi mesi. Sul tavolo del vertice a Palazzo Chigi, cui ha partecipato il premier Giuseppe Conte, i punti centrali della bozza che il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, aveva ...

E' stato trovato l'accordo sulla Riforma della giustizia : C'è l'accordo tra le forze di governo per approvare entro la fine dell'anno la riforma della giustizia, uno dei nodi sui quali si consumò, la scorsa estate, la rottura tra M5s e Lega, e che rappresenta uno dei temi più delicati dell'agenda politica dei prossimi mesi. Sul tavolo del vertice a Palazzo Chigi, cui ha partecipato il premier Giuseppe Conte, i punti centrali della bozza che il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, aveva ...

Nessuna modifica alla Riforma della prescrizione. Bonafede : "Sulla giustizia presto nuova legge delega" : Nessuna modifica alla legge sulla prescrizione e nessun accenno alle intercettazioni. Ma, in compenso, tra Pd e 5 stelle c’è l’intesa per stabilire la durata massima dei processi penali e civili - che secondo Bonafede dovrebbero concludersi, in media, in quattro anni - e per la riforma il Csm. Su quest’ultimo punto, però, non c’è ancora accordo su uno degli aspetti più spinosi, il metodo di ...

Pensioni - Landini : “Necessità di una vera Riforma della Fornero. Opinione di Renzi? Nostra sede di discussione è il tavolo con il governo” : “Le priorità sono gli investimenti per creare lavoro, serve una riforma fiscale partendo dalla riduzione del carico su lavoratori e pensionati e poi c’è il tema del rinnovo dei contratti e chiediamo su questo la defiscalizzazione degli aumenti. C’è poi la necessità di andare avanti su una vera riforma della Fornero“. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, affronta i temi della prossima legge di bilancio, ma ...

Taglio parlamentari in Aula alla Camera il 7 ottobre : l’abc della Riforma : Il disegno di legge costituzionale prevede 400 deputati e 200 senatori elettivi. Questo Taglio decorre dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della riforma

L’ennesima (inutile) Riforma della Rai? : Il 20 ottobre si terrà un evento finalizzato a discutere una legge per cambiare la governance della Rai. L’obiettivo lo ha chiarito nei giorni scorsi il vicepresidente della Commissione parlamentare di vigilanza, Primo di Nicola: recidere il legame tra tv di Stato e partiti politici, affidare le scelte aziendali a un organismo indipendente ed elettivo, sul modello britannico, composto da docenti universitari, rappresentanti delle ...

Manovra - ecco come cambierà l'Iva : stop agli aumenti - via alla Riforma delle aliquote : Prima il confronto con l'Unione europea, poi la taratura esatta degli obiettivi di finanza pubblica. Il metodo con cui il governo Conte bis sta lavorando alla Nota di aggiornamento al Def e alla...