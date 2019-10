La legge sul dopo Bibbiano è inutile e dannosa dice la presidente delle

Eutanasia - sondaggio Swg : 9 su 10 a favore. L’82% vuole legge sulla fecondazione - il 65% vuole togliere il divieto di ricerca su embrioni : Nove italiani su 10 sono d’accordo con forme di Eutanasia legale. Lo dicono i dati di Swg diffusi dal TgLa7 e dall’associazione Luca Coscioni. Come si vede dalla tabella della rilevazione mandata in onda da Enrico Mentana i favorevoli sono cresciuti in poco più di vent’anni di oltre il 30 per cento e, più propriamente, sono crollati i contrari che attualmente rappresentano solo l’8 per cento. Gli intervistati da Swg che ...

Def - legge di Bilancio da 29 miliardi Sul cuneo fiscale solo mini-ritocco : Una legge di Bilancio da oltre 29 miliardi di euro, necessaria a sterilizzare le clausole di salvaguardia, tagliare il cuneo fiscale di 2,5 miliardi (a partire da metà anno), finanziare alcune misure pro-imprese come Industria 4.0 e le spese Segui su affaritaliani.it

Perché la Silicon Valley teme la nuova legge californiana sulla privacy : Il quartier generale di Facebook a Menlo Park (foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images) Nell’ultimo mese più di 50 Ceo di grandi aziende americane, compreso Jeff Bezos di Amazon, hanno firmato una lettera aperta per chiedere ai legislatori americani di approvare una legge federale sulla privacy. Una richiesta simile è arrivata anche dall’Internet Association, un gruppo di lobbying fondato nel 2012 che fa gli interessi di ...

Roberto Calderoli deposita il referendum sulla legge elettorale : "Quirinale - verso l'elezione diretta" : "Ho invocato i forconi se qualcuno all'ultimo momento dovesse decidere di fare la furbizia cambiando la legge per non fare il referendum. Oggi la Corte la pensa in maniera diversa e punisce questi tentativi truffaldini dell'ultimo momento". Così il senatore della Lega, Roberto Calderoli, che oggi, l

Ius culturae - Morani (Pd) : “È un errore riprendere il dibattito sulla legge - ora non sarebbe capita” : Alessia Morani, deputata Pd e sottosegretario al Mise, lancia un appello affinché si rimandi la discussione sullo Ius culturae: "Il Paese è profondamente diviso sul tema dell'immigrazione e non basterà approvare una legge sullo ius culturae per eliminare le tossine del razzismo inoculate da Salvini".Continua a leggere

legge di Bilancio - Zingaretti : “Alzare stipendi con meno tasse sul lavoro. Combattere evasione incentivando i pagamenti elettronici” : Lavoro, ambiente, innovazione, scuola. E ancora: lottare contro gli evasori fiscali, rimediare ai danni fatti da Salvini. Gli ingredienti che il Pd di Zingaretti vuole inserire nella prossima manovra sono contenuti in un post di 35 righe che il segretario dem ha pubblicato sulla sua pagina Facebook. Già il titolo è emblematico: “Con la prossima Legge di Bilancio ricostruire il Paese dare soldi e lavoro a chi non li ha”. Attenzione ...

PRONOSTICI SERIE B/ Scommesse e quote : Venezia leggermente favorito sul Pisa : PRONOSTICI SERIE B: le quote e le Scommesse sulle partite della sesta giornata. Vediamo le previsioni dei bookmaker per Venezia Pisa in più dettaglio.

Le leggende metropolitane sul caffè : (foto: Sean Gallup/Getty Images) Il primo ottobre anche l’Italia festeggerà la Giornata internazionale del caffè. La giornata è stata istituita dalla International Coffee Organization (Ico), nata nel 1963 sotto l’egida dell’Onu per gestire l’accordo internazionale sul caffè, cioè un sistema di quote tra paesi produttori e consumatori per mantenere stabili i prezzi. Non deve stupire che l’accordo e la Ico siano nati ...