Juventus | ricorso al Collegio di Garanzia per assegnazione scudetto 2005 6 all' Inter

Juventus - Agnelli non molla : nuovo ricorso per lo scudetto del 2006 : Juventus – Sono passati tredici anni dallo scandalo che sconvolse l’intero calcio italiano e che portò alla retrocessione in Serie B della Juventus con l’assegnazione dello scudetto 2005/2006 all’Inter. Una decisione che ai bianconeri non è mai andata giù: dopo essersi vista sbattere la porta in faccia dalla Corte federale d’appello della Federcalcio lo scorso 30 agosto, ‘Madama’ non si è persa ...

UFFICIALE – Calciopoli : Juventus altro ricorso per lo scudetto 2006 : La società bianconera presenta un nuovo ricorso per lo scudetto 2006 La Juventus non si arrende e presenta un un’ulteriore ricorso per lo scudetto 2006. Ecco quanto riportato dall’ANSA: Il Collegio di garanzia dello sport ha ricevuto un ricorso presentato della Juventus contro la Figc, l’Inter e il Coni per l’impugnazione e la riforma della decisione del 30 agosto scorso della Corte federale di appello, ...

Juventus - presentato ricorso per l’assegnazione dello Scudetto 2005-2006 all’Inter : La Juventus ha presentato ricorso contro la FIGC, l’Inter e il Coni per quanto riguarda l’assegnazione dello Scudetto 2005-2006 al club nerazzurro. Questo quanto ricevuto dal Collegio di Garanzia dello Sport. La società Juventus chiede al Collegio di Garanzia: in via principale, di dichiarare inesistenti, nulle e/o di annullare le decisioni della Corte Federale di Appello della FIGC, emesse a Sezioni Unite, in data 30 agosto ...

Calciopoli - nuovo ricorso della Juventus al Coni contro lo scudetto 2006 all’Inter : Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Juventus Football Club S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la società Football Club Internazionale Milano S.p.A. e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) per l’impugnazione e la riforma della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, emessa a Sezioni […] L'articolo Calciopoli, nuovo ricorso della Juventus al Coni ...

Calciopoli - la Juventus presenta un nuovo ricorso : si torna al Collegio di garanzia : Quella che prende il via oggi sarà la settimana che porterà la Juventus ad importanti sfide fra Champions League e campionato. I bianconeri, infatti, saranno in campo martedì sera per affrontare il Bayer Leverkusen e poi domenica 6 ottobre ci sarà la gara contro l'Inter. Quella contro i nerazzurri è una partita che il popolo juventino sente particolarmente visto che la ferita di Calciopoli non si è mai definitivamente marginata. Infatti, lo ...

Juventus - la Corte Federale d'Appello respinge l'ennesimo ricorso sullo Scudetto del 2006 : Sono trascorsi 13 anni ma lo scandalo sportivo di Calciopoli sembra non aver mai fine. Nella giornata di ieri, la Corte Federale della Figc ha rigettato l'ultimo tentativo dei bianconeri di togliere il Titolo del 2006, assegnato a tavolino ai rivali nerazzurri. Una storia lunga e tormentata, che ancora adesso fa discutere i tifosi delle due fazioni ed ha inasprito la competizione tra Juventus e Inter, facendo sì che il Derby d'Italia diventasse ...

Diego Costa salta la Juventus : respinto il ricorso : Cresce l’attesa per la partita valida per l’International Champions Cup in programma sabato, in campo Atletico Madrid e Juventus pronte a regalare spettacolo in un match che non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di due squadre che si candidano ad essere protagoniste nella prossime stagione, due squadre in grado di lottare fino alla fine anche per la vittoria della Champions League. Nel frattempo non prenderà parte al ...

Calciopoli - Corte federale d’appello Figc respinge il ricorso della Juventus : lo scudetto del 2006 spetta all’Inter : Lo scudetto del 2006 spetta all’Inter. La Corte federale d’appello della Figc ha respinto il reclamo della Juventus, confermando l’inammissibilità del ricorso sull’assegnazione alla squadra dell’allora presidente Massimo Moratti dello scudetto 2006. Il club bianconero si è rivolto alla giustizia sportiva per ottenere l’annullamento della delibera con cui il consiglio federale Figc, nel 2011, si era espresso contro la ...

Juventus - respinto definitivamente il ricorso per lo scudetto del 2006 : La Corte federale d’appello della Federcalcio ha respinto il ricorso della Juventus contro “la reiezione dell’istanza di sospensione e la declaratoria dell’inammissibilità” pronunciate lo scorso luglio dal Tribunale federale nazionale. Al giudice di primo grado si era rivolto il club bianconero per ottenere l’annullamento della delibera con cui il Consiglio federale Figc, nel 2011, aveva dichiarato la ...

Calciopoli - la Corte d’appello Figc respinge il ricorso della Juventus : La Corte federale d’appello della Federcalcio ha respinto il ricorso della Juventus contro “la reiezione dell’istanza di sospensione e la declaratoria dell’inammissibilità” pronunciate lo scorso luglio dal Tribunale federale nazionale. Al giudice di primo grado si era rivolto il club bianconero per ottenere l’annullamento della delibera con cui il Consiglio federale Figc, nel 2011, aveva […] L'articolo ...