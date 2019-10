Giunta:sì a sequestro pc di Siri (Lega)

Laper le immunità del Senato ha autorizzato ildi un computer del sen., ex sottosegretario della, chiesto dal Tribunale di Milano. La maggioranza ha votato compatta per il sì. Contrari i senatori della, di Forza Italia e Fratelli d'Italia. La votazione ha visto quindi 13 voti favorevoli,8 contrari, un astenuto.La decisione dellasarà trasmessa all'Aula che dovrà ora valutarla.Il senatore leghista è indagato per autoriciclaggio a causa di un prestito ottenuto da un istituto bancario di San Marino.(Di mercoledì 2 ottobre 2019)