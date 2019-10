Genk – Napoli | Infortunio Mario Rui

Live Genk-Napoli live 0-0 Due clamorose traverse di Milik : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...

19′ Il Napoli sta dominando in questa fase, il Genk fatica a superare la propria metà-campo difensiva. 17′ AZIONE ASSURDA: Mario Rui crossa per l'ennesima volta in mezzo, Callejon calcia e trova il palo destro, Milik tenta un tiro disperato da seduto sul rimbalzo della palla e scheggia la traversa, che sfortuna per i partenopei… 16′ Posizione di fuorigioco per ...

Genk-Napoli 0-0 live - partiti! : Genk-Napoli live – Si gioca Genk-Napoli, partita valida per il girone E di Champions League. I belgi sono stati sconfitti all'esordio nella competizione europea dal Salisburgo. Gli austriaci hanno vinto 6-2, surclassando gli avversari sotto ogni aspetto. Il Napoli è partito col botto, vincendo 2-0 contro il liverpool campione d'Europa in carica. Partita inedita tra le due squadre.

5′ Il primo corner del match è proprio per la squadra di coach Mazzu. 4′ Ottimo inizio del Napoli, che sta muovendo bene palla, bisogna stare attenti ai possibili contropiedi del Genk. 2′ Tenta subito un cross in area di rigore Mario Rui, ma la difesa belga si fa trovare pronta. 1′ SI parte! 18:53 E' il momento del sorteggio e delle foto di rito. 18:50 Ormai ci

18:50 Ormai ci siamo, le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo. 18:47 Il Genk e` alla quinta sfida contro una squadra italiana. La piu` recente si e` conclusa con un 2-0 sul Sassuolo nella fase a gironi di UEFA Europa League 2016/17. 18:44 Non ci sono precedenti in Champions League tra queste due squadre, il Napoli dovrà stare attento a non sottovalutare gli avversari. 18:41 Il

Le formazioni ufficiali di Genk – Napoli : Le formazioni ufficiali di Genk – Napoli Ecco le scelte di formazione fatte da Ancelotti e Mazzu’. formazioni ufficiali Genk (4-2-3-1): Coucke; Maehle, Cuesta, Lucumí, Uronen; Berge, Hrosovsky; Ito, Hagi, Bongonda; Samatta. Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Ruiz; Lozano, Milik. L'articolo Le formazioni ufficiali di Genk – Napoli proviene da ForzAzzurri.net.

18:44 Non ci sono precedenti in Champions League tra queste due squadre, il Napoli dovrà stare attento a non sottovalutare gli avversari. 18:41 Il direttore di gara sarà il rumeno István Kovács, i connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene saranno i suoi assistenti. 18:38 Il fischio d'inizio alla KRC Genk Arena di Genk (Belgio) è previsto alle 18:55. 18:35 La squadra belga

18:35 La squadra belga potrà puntare sul tifo di casa, negli ultimi undici incontri di Champions tra le mura interne ha subito appena due sconfitte. 18:32 L'inizio del Genk è stato decisamente meno confortante: il 6-2 preso a Salisburgo fa si che il girone sia tutto in salita. 18:29 Tuttavia il Napoli deve sfatare il tabù del campo nemico, nelle ultime sette partite europee giocate fuori

Genk-Napoli - Insigne in tribuna : i motivi dell’esclusione : Si gioca tra meno di un’ora la gara tra Genk e Napoli, valida per la Champions League. Clamorosa scelta di Ancelotti che decide di mandare in tribuna Ghoulam e, soprattutto, Insigne. A destare scalpore è il fatto che il fantasista partenopeo non sembra aver accusato alcun problema fisico. La scelta sarebbe dunque esclusivamente tecnica, visto che Insigne aveva già riposato nella partita contro il Brescia. Scarica o Aggiorna l’App ...

Genk-Napoli live - le formazioni ufficiali : Insigne in tribuna - giocano Milik-Lozano : Genk-Napoli live – Si gioca Genk-Napoli, partita valida per il girone E di Champions League. I belgi sono stati sconfitti all'esordio nella competizione europea dal Salisburgo. Gli austriaci hanno vinto 6-2, surclassando gli avversari sotto ogni aspetto. Il Napoli è partito col botto, vincendo 2-0 contro il liverpool campione d'Europa in carica. Partita inedita tra le due squadre.

Sky anticipa la probabile formazione azzurra contro il Genk Ultimissime calcio Napoli – Sky Sport ha anticipato la formazione del Napoli che scenderà in campo questa sera per disputare il match di Champions League contro il Genk allore 18.55. Le anticipazioni Sky, per Genk-Napoli In porta ritorna Meret; linea difensiva composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo linea composta da Callejon, Fabian Ruiz, ...

DIRETTA/ Genk Napoli Primavera - risultato finale 3-1 - : azzurrini sconfitti : DIRETTA Genk Napoli Primavera, risultato finale 3-1: i giovani partenopei escono sconfitti dalla partita di Youth League giocata in Belgio.