Claudio Marchisio saluta il calcio all' Allianz Stadium con una conferenza stampa

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)ha indetto per domani pomeriggio alle ore 15:00 unaall'di Torino. Il motivo riguarderebbe la sua decisione di abbandonare il mondo del. Una scelta sofferta, ma dovuta a problemi fisici che lo hanno colpito negli ultimi tempi. Dopo un anno e mezzo dall'ultima partita giocata alla Juventus,aveva lasciato l'Italia per approdare allo Zenit in Russia. Nonostante la voglia di continuare, il giocatore ha dovuto dire addio alla nuova esperienza a seguito di un grave infortunio....

forumJuventus : Giovedì 3 ottobre dovrebbe esserci all'Allianz Stadium una conferenza stampa di Claudio Marchisio in cui parlerà de… - tvdellosport : ??| SI DECIDE IL SUO FUTURO Claudio #Marchisio ha convocato una conferenza stampa giovedì 3 ottrobre all’… - Eurosport_IT : Claudio #Marchisio lascia il calcio ??????? L'annuncio allo Stadium il 3 ottobre ? -