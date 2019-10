Bernie Sanders è stato operato per l’occlusione di un’arteria dopo aver avvertito dolore

Il candidato Bernie Sanders vuole rivelare i segreti sugli extraterrestri : Bernie Sanders annuncia: se vado al governo, rendo pubblici tutti i segreti sugli extraterrestri Il candidato Bernie Sanders promette di rilevare le informazioni sugli alieni in caso di vittoria nella sua candidatura per le elezioni. In diretta tv, Bernie Sanders , confida che mostrerà tutti i dati che ha a disposizione perché il popolo ha il […] L'articolo Il candidato Bernie Sanders vuole rivelare i segreti sugli extraterrestri ...

Area 51 - il Sen. Bernie Sanders : “Se sarò eletto Presidente - dirò tutta la verità sugli alieni” : Potrebbe non essere necessario invadere l’Area 51 per sapere tutto sugli alieni. Il Senatore americano Bernie Sanders, infatti, ha dichiarato che ci terrà informati su tutto quello che riguarda gli extraterrestri se sarà eletto Presidente nel 2020. Non male come strategia per la sua campagna elettorale. Il candidato democratico ha rilasciato questo commento nel podcast condotto dal comico Joe Rogan, quando questi gli ha chiesto se “ci farebbe ...