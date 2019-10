Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo in Finlandia dove a kuopio città dell’Est del paese c’è stata una sparatoria in un centro commerciale il bilancio provvisorio di almeno un morto e 9 feriti stando a quanto si apprende una persona è stata fermata e anch’essa riporta a ferite la vittima è stato trovato all’interno del perimetro del vicino istituto scolastico nei pressi del centro commerciale lo riporta la polizia locale Attenzione anche ad Hong Kong nel giorno delle Celebrazioni per i 70 anni della nascita della Repubblica Popolare Cinese scontri tra la polizia gli attivisti Pro democrazia che hanno dato vita a nuovi cortei di protesta un uomo è stato colpito al toraceproiettile sparato da agenti in Street ed è in condizioni critiche testimoni ...

GDS_it : #EmmaMarrone e le ultime notizie sul tumore, l'ufficio stampa: 'Basta supposizioni' #forzaEmma… - civati : Nelle ultime settimane è tornato il silenzio sul rapimento di #SilviaRomano. La speranza di tutte e tutti è che arr… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 01-10-2019 ore 16:10: romadailynews radiogiornale un buon… -