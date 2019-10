Touch The Wood Roma | la nuova stagione “One Step Beyond” 2019 2020

Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Tante anteprime nazionali e internazionali per uno degli eventi più importanti della scena rap e trap italiana Intercettando in anticipo le nuove tendenze provenienti dal Regno Unito e dagli Stati Uniti,Theè da anni il punto di riferimento per la scena trap e hip hop di. Non è un caso che realtà musicali come OVO (etichetta di Drake) o la ASAP Mob, o brand come Places + Faces, abbiano scelto il Goa Club come tappa dei loro tour in Italia.Theè fondamentale anche nella crescita della scena rap e trap locale e nazionale. Infatti i primi Tauro Boys, Sorrowland o Izi, Rkomi, Tedua, le cui carriere erano in rampa di lancio, si sono esibiti proprio conThe, per le loro prime date più importanti a. Oltre a Marco G. e Mr. Kite aka TTW, fondatori, art director e deejay del party, gli altri resident di questasono Prest e Blckeby, Bmbx. Il ...

