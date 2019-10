Ticket sanitario | Speranza | si cambia | chi ha di più paga di più

Fonte : ilmessaggero

(Di martedì 1 ottobre 2019), si. «Chi ha di più devere di più, chi ha di meno devere di meno», ha annunciato il ministro della Salute, Roberto, illustrando in...

LauraGio_75 : @ilmessaggeroit Caro @robersperanza non sei al governo per fare il liberista! Le tasse le paghiamo anche per manten… - redazionenaz : RT @StudioCanu: Arriva la riforma del ticket sanitario - StudioCanu : Arriva la riforma del ticket sanitario -