Fonte : optimaitalia

(Di martedì 1 ottobre 2019) Arrivano indicazioni definitive e in parte scontate per quanto riguarda il cosiddettoP9, device che è stato lanciato sul mercato più di tre anni fa, ma che allo stesso tempo risulta ancora molto popolare nel nostro Paese. Obsoleto? Sulla carta sì, inevitabile coi suoi anni alle spalle, senza dimenticare che parliamo di un prodotto di fascia medio-bassa già al momento del suo esordio qui in Italia. Il fatto stesso che in tanti lo stiano ancora utilizzando nel nostro Paese, giustifica bilanci come quelli della scorsa estate su Optimagazine, o il punto della situazione oggi 1 ottobre. Su Twitter, infatti, in queste ore il produttore è stato interpellato affinché si potesse fare chiarezza una volta per tutte sull'eventuale sviluppo software perP9, anche attraverso patch minori. Il fatto stesso che da mesi non ci fossero segnali incoraggianti sotto questo punto ...

OptiMagazine : Sul viale del tramonto Huawei P9 Lite: stop aggiornamenti e supporto, ora è ufficiale - saolvatore : @Sport_Mediaset ormai è sul viale del tramonto - ABRUZZOLIVETV : #Fossacesia. Su #VialeSanGiovanniinVenere come sul circuito di #Monza: i residenti chiedono controlli #abruzzo… -