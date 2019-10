Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Un vero e proprio massacro che ha come teatro l’Australia e interessa, paradossalmente, proprio il suo simbolo: sono più di 44uccisi dal 2000 al 2018, una media di 2.324.711 l’anno. E stando alla denuncia della Lav, l’Italia è più che complice, protagonista, in quanto primo Paese importatore di pelli di canguro in Europa, utilizzate per le produzioni di alta gamma nel settore della moda e dell’abbigliamento sportivo. “Si tratta di un massacro di proporzioni dieci volte maggiori della più nota caccia alle foche del Canada, ma scarsamente conosciuto – dichiara Simone Pavesi, responsabile Lav Moda Animal Free – Facciamo appello alle istituzioni italiane e dell’Unione Europea affinché introducano il divieto di importazione di pelli e carni di canguro. L’Italia, con Lav capofila, e l’Unione Europea sono state pioniere nel vietare, fin dal 2006, ...

m_Teolly : RT @LAVonlus: Strage di canguri, se ne uccidono più di 2 milioni l'anno - watohal : Strage di canguri, l’Italia ha ne uccisi 2 milioni in 5 anni: siamo il primo importatore d’Europa -