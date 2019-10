Mark Zuckerberg contro la Dem Warren su riforma Big Tech | “Pronti ad azione legale” Lei

The Verge ha pubblicato una registrazione audio riservata in cui Mark Zuckerberg parla di vari problemi di Facebook : Il sito di tecnologia americano The Verge ha pubblicato la trascrizione di circa due ore di registrazioni audio di alcune riunioni in cui il CEO di Facebook Mark Zuckerberg parla va con i dipendenti della sua azienda. Negli audio si sente Zuckerberg

Meglio non far parlare il nuovo chatbot di Facebook di Mark Zuckerberg : SAN JOSE, CA – APRIL 18: Facebook CEO Mark Zuckerberg delivers the keynote address at Facebook’s F8 Developer Conference on April 18, 2017 at McEnery Convention Center in San Jose, California. The conference will explore Facebook’s new technology initiatives and products. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images) Alcuni ricercatori di Facebook hanno rivelato di aver compiuto alcuni progressi nel campo dell’intelligenza ...