L' attore è un vero cane La carica dei nuovi eroi a quattro zampe

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Stefano Giani Fido torna protagonista. Dai cuccioli esiliati su un'isola a quelli che lottano per gli umani Gli angeli appaiono all'improvviso. E non sempre hanno le ali. A Scicli, profondo sud del Ragusano, una mattina ne comparve uno che camminava ae aveva la coda. Era un meticcio. Un randagio. Nessuno poteva dire da dove fosse venuto, forse nemmeno lui. In paese lo guardarono con diffidenza, il sindaco abbozzò un'ordinanza contro i vagabondi, soprattutto quadrupedi. Ma gli angeli non temono la carta bollata e l'eco vuota delle parole effimere dei consigli comunali. Quell'ambasciatore di un dio senza tetto né legge pure lui, mostrò il volto della benevolenza e della pietà. Per tutti, a Scicli, divenne Italo. Sventò l'aggressione dei balordi a una cameriera che rincasava e i giorni seguenti, all'uscita dal lavoro, la accompagnava a casa. Guidava i bambini ...

