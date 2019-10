Juventus-Bayer Leverkusen in streaming | come vederla on-line Tutti i link e la guida

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) Oggi martedì 1° ottobre si gioca, match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio. Dopo il pareggio all’esordio sul campo dell’Atletico Madrid, bianconeri faranno il proprio debutto casalingo nella massima competizione continentale per importanza: i Campioni d’Italia, reduci dalla vittoria contro il Verona in Serie A, cercheranno il primo successo stagionale nel torneo per compiere un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale e non complicarsi ulteriormente la vita. I ragazzi di Maurizio Sarri non dovranno sottovalutare un avversario di grande qualità. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, prima serata per la partita della formazione piemontese. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e Canale 5, in direttasu Sky Go e sul sito di Mediaset, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Di ...

