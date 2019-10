Google Assistant e i Chromebook vanno a razzo con le novità di Chrome OS 77

Un bug provoca il crash di Google Assistant su diversi device : Negli ultimi giorni diversi utenti Android stanno lamentando un bug relativo a Google Assistant. Scopriamo insieme tutti i dettagli e una soluzione temporanea L'articolo Un bug provoca il crash di Google Assistant su diversi device proviene da TuttoAndroid.

Crash insistiti affliggono Google Assistant : il rimedio temporaneo : Potreste aver sperimentato problemi di Crash con Google Assistant di tanto in tanto: non siete i soli, capita anche a tanti altri utenti, a prescindere dallo smartphone utilizzato. Il colosso di Mountain View ne è a conoscenza, ma evidentemente non è ancora riuscito ad individuarne la causa e quindi a porvi il giusto rimedio. Sul forum di supporto ufficiale di Big G si leggono segnalazioni di ogni genere a riguardo, relativi a Crash fatti ...

Google Pixel 4 XL porterà Assistant rinnovato - selfie di qualità e uno sblocco col volto con dei limiti : Google Pixel 4 XL compare in una nuova prova riguardante Assistant, la fotocamera anteriore e il nuovo sistema di sblocco tramite riconoscimento del volto. L'articolo Google Pixel 4 XL porterà Assistant rinnovato, selfie di qualità e uno sblocco col volto con dei limiti proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant arriva su tanti Chromebook : Dopo essere sbarcato su Google Pixelbook e su Pixel Slate, Google Assistant è pronto ad arrivare anche sui Chromebook realizzati da altri produttori L'articolo Google Assistant arriva su tanti Chromebook proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant permette ora di controllare Waze con i comandi vocali : Il team di Google ha iniziato a mettere a disposizione di tutti gli utenti statunitensi il supporto a Google Assistant per la popolare applicazione Waze L'articolo Google Assistant permette ora di controllare Waze con i comandi vocali proviene da TuttoAndroid.

Google ci spiega come protegge la nostra privacy con Google Assistant : Con un post sul blog ufficiale, il team di Google ha deciso di soffermarsi su alcuni aspetti legati alla privacy con Google Assistant. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google ci spiega come protegge la nostra privacy con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant ha ora una nuova voce - anche in Italia : Google sta rilasciando una nuova voce in nove lingue, tra cui anche l'Italiano, ma senza indicazioni di genere, a cui è stato preferito un colore. L'articolo Google Assistant ha ora una nuova voce, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

“Fallo fare a Google” debutta nelle schermate iniziali di Assistant : Lo slogan "Fallo fare a Google" inizia a prendere il posto dell'attuale schermata introduttiva di Google Assistant per Android: il rollout via server è partito, ma sembra aver raggiunto solo pochi dispositivi per ora. L'articolo “Fallo fare a Google” debutta nelle schermate iniziali di Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant sarà disponibile sui Chromebook in 14 paesi - Italia inclusa : Stando ad un elenco trovato all'interno del codice, Google Assistant dovrebbe essere disponibile sui Chromebook inizialmente in 15 paesi. Ecco quali sono L'articolo Google Assistant sarà disponibile sui Chromebook in 14 paesi, Italia inclusa proviene da TuttoAndroid.

La Modalità scura arriva nell’app Google e in Google Assistant : partito il roll out via server : Sono giorni di grandi novità per le applicazioni di Google questi e ora è giunto il turno dell'app Google e relativo Google Assistant, che stanno vedendo l'arrivo della Modalità scura. L'articolo La Modalità scura arriva nell’app Google e in Google Assistant: partito il roll out via server proviene da TuttoAndroid.

Le Routine di Google Assistant si convertono al Material Design : rollout in corso : Il Material Design tanto caro a Google giunge ancor più a fondo di Google Assistant, arrivando a caratterizzare il menù dedicato alle Routine L'articolo Le Routine di Google Assistant si convertono al Material Design: rollout in corso proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant supporta sempre più dispositivi smart home e dal prossimo mese anche un barbecue : Dal CEDIA Expo 2019 di Denver arriva la notizia dell'ampliamento dell'elenco dei dispositivi smart home supportati da Google Assistant. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Assistant supporta sempre più dispositivi smart home e dal prossimo mese anche un barbecue proviene da TuttoAndroid.

Ecco come funziona la modalità Ambient di Google Assistant sui nuovi tablet di Lenovo : In occasione dell'IFA 2019, Lenovo ha presentato due nuovi tablet Android che includono la nuova modalità Ambient di Google Assistant che imita gli Smart Display con il vantaggio della portabilità. La modalità Ambient di Google Assistant ne estende l'usabilità consentendo di posizionare il dispositivo e accedere a funzioni extra senza bisogno di un dispositivo Google Home Hub o Google Nest Hub aggiuntivo. L'articolo Ecco come funziona la ...

Nel 2020 Toshiba lancerà smart TV con Google Assistant e Android TV : In occasione dell'IFA 2019 di Berlino, Toshiba ha annunciato che ha in programma di lanciare nel 2020 modelli che utilizzano la piattaforma Android TV L'articolo Nel 2020 Toshiba lancerà smart TV con Google Assistant e Android TV proviene da TuttoAndroid.