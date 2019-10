Crocefisso a scuola | Fioramonti dice ' no' | insorgono la Chiesa e le opposizioni

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) "Ritengo che le scuole debbano essere laiche e permettere a tutte le culture di esprimersi": con queste parole il Ministro dell'Istruzione Lorenzoha riacceso una polemica che ormai da anni imperversa nel nostro Paese. Stiamo parlando della questione che riguarda l'esposizione del, in particolare proprio nelle aule. Il politico è intervenuto ieri nella trasmissione "Un giorno da pecora"ndo che nelle classi sarebbe meglio esporre una cartina geografica al posto dell'immagine di Cristo in croce. Le idee dinon sono piaciute agli esponenti dellaed anche delle, che sono subito insorte non appena il neo Ministro ha pronunciato queste parole. Il vescovo di Monreale: 'Questo darebbe manforte a Salvini' Michele Pennisi, arcivescovo della diocesi di Monreale, in Sicilia, è intervenuto sulla questione, affermando che questa ...

Corriere : Crocefisso in aula, Fioramonti: «Meglio una cartina del mondo» - PBiski : RT @AMorelliMilano: 'Togliere il #crocefisso dalle classi, meglio una cartina del mondo'. Poverino, dov'é andato a scuola il ministro dell'… - SamGibili1 : RT @AMorelliMilano: 'Togliere il #crocefisso dalle classi, meglio una cartina del mondo'. Poverino, dov'é andato a scuola il ministro dell'… -