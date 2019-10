CoopVoce ChiamaTutti Enjoy è in arrivo con minuti | SMS e “Giga” a 7 | 50 euro al mese

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 1 ottobre 2019)è pronta a rinfrescare la sua offerta principale: lo farà il 10 ottobre e sarà attivabile tanto dai nuovi clienti quanto da quelli che usufruiscono già dei servizi dell’operatore virtuale fino al 20 novembre, giorno in cui cesserà la promozione al netto di eventuali proroghe.è composta da 1000e 1000 SMS verso tutte le numerazioni nazionale di rete mobile e 10 GB di traffico dati in 4G (sotto rete TIM) a 7,50al“per sempre”. Il costo di attivazione di 9sarà dovuto dai già clienti che intendono passare al nuovo pacchetto, mentre ai nuovi clienti saranno richiesti i 10necessari ad ottenere la SIMcon 5di traffico incluso. I nuovi clienti, in definitiva, per utilizzare da subito il bundle della, ai 10della SIM devono aggiungere 5di ricarica in modo da coprire ...

blogstreetnews : [Fonte: modifycando_com] Sta tornando ChiamaTutti Enjoy di CoopVoce: 1.000 minuti, 1.000 SMS e 10 GB a 7,50€ al mese - FPSREPORTER : Sta tornando ChiamaTutti Enjoy di CoopVoce: 1.000 minuti, 1.000 SMS e 10 GB a 7,50€ al mese - infoitscienza : CoopVoce: dal 10 Ottobre 2019 ritorna ChiamaTutti Enjoy a 7,50 euro al mese -