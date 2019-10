Champions League in tv | orari e calendario delle partite di oggi Programma | streaming e

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS-BAYER LEVERKUSEN (CALCIO D’INIZIO ALLE ORE 21.00) La2019-2020 di calcio si appresta a vivere la prima ricca giornata del secondo turnodei gironi., martedì 1 ottobre andranno in scena le prime otto sfide che interesseranno i gruppi A, B, C e D con due match inper le ore 18.55 e sei alle ore 21.00. Tocca per quanto riguarda le squadre italiane alla Juventus, chiamata a rincorrere il primo successo contro il Bayern Leverkusen dopo il pari di Madrid del primo incontro e all’Atalanta, che deve necessariamente rialzare la testa contro lo Shakthar dopo il pesantissimo ko nella partita d’esordio a Zagabria. IN TV – Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv in abbonamento su Sky Sport e in direttasu Sky Go. Sarà visibile in chiaro su Canale 5 e gratuitamente ...

