Casting per un video da girare a Roma e per il cortometraggio teatrale ' La Colpa'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Per un nuovo, con riprese da effettuarsi a breve a, si cercano attori e attrici. Sono poi in corso iper un corto di carattere, diretto e ideato dal regista Massimo Stinco e dal titolo La. UndaSelezioni di attori e attrici per la realizzare un nuovodestinato al web e danel corso di questo mese di ottobre. A tal proposito, sono previste tre giornate lavorative, in data da definirsi. Ilrientra in un'importante campagna destinata a dare rilevanza a una patologia rara in connessione poi alla ricerca in materia. Nello specifico, si ricercano questi ruoli: Carlo, 70 anni; Andrea, 12 anni (possibilmente in grado di suonare il violino); Massimo, 35 anni; madre di Andrea, 40 anni; fidanzata di Massimo, di età compresa tra 30 e 35 anni; fratello di Carlo, tra 65 e 75 anni. L'età indicata va sempre riferita a ...

sofia_siena : RT @sofia_siena: 5 ottobre vi aspetto per i casting con @JACK23official al @saunamilano ?????????????? @CorradoBGsex @bergamosex - GabyTac1994 : RT @Iperborea_: Qualche mese fa, per scherzo, io e le mie coinquiline abbiamo iscritto un'altra coinquilina ai casting di #uominiedonne. Ho… - feedburnerit : #Casting attrici/ballerine per corto 'Woman in Set' a Forlì -