Assegno pensione Inps errato | come fare ricorso per errori di calcolo

Pensione di reversibilità 2019 : tutti gli esclusi dall’Assegno : Com’é noto, all’atto del decesso di un lavoratore assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS è previsto in favore dei familiari superstiti una Pensione (chiamata appunto “Pensione di reversibilità” o “Pensione indiretta”), per il sostentamento minimo a causa del venir meno di una importante fonte di reddito. La legge, in questi casi, prevede che il sostegno economico spetti sia al coniuge che ai figli, per una ...

Pensione 2019 - dimissioni da lavoro : condizioni - comunicazioni e tempistiche di erogazione Assegno : Dopo anni di duri sacrifici hai finalmente raggiunto i requisiti minimi per accedere alla Pensione 2019. Il tuo desiderio è quello di dimetterti e richiedere all’INPS il trattamento previdenziale per goderti il meritato riposo. A questo punto ti sorgono alcuni dubbi a cui non avevi pensato prima. È necessario dare le dimissioni al datore di lavoro? Occorre rispettare il periodo di preavviso, e in caso affermativo quanto tempo prima bisogna darne ...