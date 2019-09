WSBK | a Magny-Cours Rea campione per il 5° anno consecutivo

Magny-Cours : Razgatlioglu vince Gara 1 e la numero 800 della WSBK : A Magny-Cours il pilota Toprak Razgatlioglu su Kawasaki ZX-10RR del team privato Turkish Puccetti Racing ha vinto Gara 1 della WSBK . Il turco ha ottenuto così il suo primo successo in Campionato che ha coinciso anche con la 800° Gara della storia del Campionato per derivate dalla serie. Dopo essere scattato dalla 16° posizione in […] L'articolo Magny-Cours : Razgatlioglu vince Gara 1 e la numero 800 della WSBK sembra essere il primo su ...

WSBK Magny-Cours : gli orari del weekend in TV : Il WSBK arriva sul tracciato di Magny-Cours: da venerdì 27 a domenica 29 settembre, live su Sky Sport MotoGP il round di Francia, undicesimo round della stagione 2019. Jonathan Rea si appresta a compiere gli ultimi passi verso il quinto titolo consecutivo, con 91 punti di vantaggio in classifica su Alvaro Bautista, annunciato ufficialmente in […] L'articolo WSBK Magny-Cours: gli orari del weekend in TV sembra essere il primo su ...