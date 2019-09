Tra Pierdavide Carone e i Dear Jack è finita

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019) La collaborazione trae igiunge al capolinea. Lo annunciain un post sui social condividendo un video di una delle esibizioni realizzate con i, orfani di Alessio Bernabei. Dopo l'addio del frontman Alessio Bernabei, infatti, ihanno introdotto la voce di Leiner Riflessi per un esperimento durato poco più di un Sanremo. In seguito, i quattro sono rimasti soli promuovendo Lorenzo Cantarini a voce guida del gruppo. Lo scorso anno, poi, una proficua collaborazione conche avrebbe potuto portarli sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con il brano Caramelle, scritto e realizzato contro la violenza. Iperò non ce l'hanno fatta: non sono stati scelti tra i Big del Festival della Canzone Italiana ma hanno intrapreso attività live insieme. Nelle scorse ore è giunto sui social ...

CarmineF1976 : Infatti caro Pierdavide c'è una forte discrepanza tra chi si professa sui social paladino del pianeta, del plastic… -