Sesso rumoroso | perché aumenta il piacere

Fonte : dilei

(Di lunedì 30 settembre 2019) Quando si parla di passione intensa, è impossibile non chiamare in causa i gemiti di, esternazioni “celebrate” anche da diverse pellicole cinematografiche. Come mai si fanno? A dare una risposta a questo interrogativo ci ha pensato un articolo pubblicato lo scorso luglio sulle pagine del magazine Elite Day. Per essere precisi bisognerebbe parlare di intervista all’esperta di sessualità Jessica O’ Reilly, in posdi un PhD oltre che autrice di best seller sule noto volto televisivo. La O’Reilly ha fatto innanzitutto presente che i gemiti disono una naturale reazione del nostro corpo allo sforzo che compiamo durante il rapporto intimo. Ha altresì specificato che lo stato di eccitazione causa una contrazione dei muscoli della laringe. In generale, l’esperta ha sottolineato che, con le esternazioni vocali frequenti quando si fa ...