Ricky Martin attende il quarto figlio da una madre surrogata | Sono in dolce attesa

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Dopo aver intrattenuto il grande pubblico di telespettatori in Italia coprendo il ruolo di coach di Amici di Maria De Filippi,è tornato a far parlare di sè. Nelle ultime ore la popstar di fama mondiale si trova al centro dell'attenzione mediatica per aver dato un importante annuncio ai suoi fan. L'annuncio è arrivato in occasione della partecipazione del cantante portoricano all'evento Human rights campaign national dinner, che si è tenuto lo scorso 28 settembre a Washington.Il cantante di Livin' La vida Loca ha ricevuto il prestigioso premio HRC National Visibility Award, come riconoscimento per le sue attività filantropiche e l'impegno mostrato nelle battaglie affrontate per il riconoscimento dei diritti della comunità LGBT. E, in occasione del ritiro del suo ultimo importante award,ha annunciato che presto diventerà padre per la quarta volta.Il divo ...

DrApocalypse : Ricky Martin sarà padre per la quarta volta: “Adoro le famiglie numerose” - gayit : Ricky Martin sarà padre per la quarta volta: 'Adoro le famiglie numerose' - IOdonna : Ricky Martin di nuovo papà: è in arrivo il quarto figlio -