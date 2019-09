Regala cioccolatini ai bambini ma viene scambiata per una rapitrice | la folla la picchia

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Una donna di 65 anni aveva pensato di compiere un bel gesto nelre un po’ diaidi un povero villaggio nel distretto di Tiruvannamalai di Tamil Nadu in India. Ma il nobile gesto è stato terribilmente travisato dagli abitanti del villaggio che si sono riuniti e hanno preso la decisione di accerchiare la donna. Secondo gli abitanti del villaggio, la donna era unadie con la scusa deivoleva rapire uno di loro. La, una volta accerchiata la donna, ha iniziato a malmenarla erla ferocemente fino a farla morire. La donna era con la famiglia di passaggio al villaggio. Il nucleo famigliare voleva raggiungere il tempio di Muthumariamman. La 65enne ha fermato una donna del villaggio per chiedere informazione su come raggiungere il tempio. Ha visto che era in compagnia di tantie ha iniziato a ...

