Omicidio Meredith Kercher | semilibertà per Rudy Guede

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza da parte della difesa di(in carcere per l'di) per l'affidamento dell'ivoriano ai servizi sociali. L'uomo sta attualmente scontando 16 anni presso la casa circondariale di Viterbo. I giudici hanno respinto la richiesta dei domicialiari nei confronti di, consentendogli tuttavia lapotrà dunque lasciare il carcere per qualche ora al giorno e collaborare con il Centro studi criminologici di Viterbo. Il ritorno in prigione è previsto in orario serale. Tale provvedimento è stato ufficializzato in seguito all'udienza tenutasi lo scorso 20 settembre dinanzi al tribunale e notificato in data 30 settembre 2019 nei confronti di colui che è stato riconosciuto come unico responsabile per l'di, avvenuto a Perugia.+++Ricordiamo come l'ivoriano sia in carcere già ...

