Mazda Skyactiv-X | il motore del futuro

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019) Un po' diesel e un po' benzina, cercando di unire i pregi di entrambi ma senza importarne i difetti. Si può definire così il nuovo-X creato da. Di fatto si tratta del primodi serie al mondo con accensione per compressione (come su un diesel) controllato da candela (come un benzina), che potrebbe cambiare le regole nel campo della tecnologia motoristica. Sin dagli anni ‘20 del XX secolo, infatti, ingegneri e tecnici di tutto il mondo hanno cercato di realizzare una benzina ma che funzionasse come un diesel per coniugare i vantaggi dell’una e dell’altra tecnologia, senza però riuscirci. Per decenni quest’idea tecnologica è rimasta nel limbo delle grandi rivoluzioni mai realizzate sino ai giorni nostri, in cui, con l’avvento di limiti di emissioni e consumi sempre più stringenti, la necessità di una evoluzione dei motori termici è diventata sempre più ...

