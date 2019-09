Australia | prete fa sesso con bimbo di 9 anni nel confessionale | risarcimento record

Australia : abusi prete - maxi risarcimento : 7.55 La chiesa cattolica Australia na ha concordato un risarcimento di oltre un milione di dollari Australia ni (620 mila euro), dopo aver accettato responsabilità legale per gli abusi sessuali subiti nel 1982 da un ragazzino di 9 anni da parte del prete pedofilo Gerald Ridsdale, che si macchiò di abusi di pedofilia lungo un arco di 30 anni. L'accordo, il cui costo per la chiesa potrà raggiungere i 3 milioni di dollari incluse le spese legali, ...

Cinema in lutto! E' morto Richard Carter - l'interprete Australiano aveva 65 anni : Richard Carter, noto per i film Mad Max: Fury Road(2015), Il grande Gatsby (2013) Happy Feet (2006) e Mad Max Fury Road, è morto nella sua casa nel New South Wales (Australia), dopo una breve malattia, all’età di 65 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta sabato scorso, è stato dato dall’agenzia che lo rappresentava, Lisa Mann Creative Management.-- È apparso dappertutto in una carriera durata quattro decenni – tra cui programmi televisivi ...