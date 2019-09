Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 29 settembre 2019) “La forza delleè laper la quale vale la pena vivere”. Sembra essere diventato un messaggio universale che accomuna molti dei film di, regista napoletano di lungometraggi di successo: Capri Revolution, Noi Credevamo, Il giovane Favoloso, L’amore molesto, solo per citarne alcuni.A spingere, infatti, Antonio Barracano, protagonista della pellicola Il Sindaco di Rione Sanità, celebre commedia di Eduardo De Filippo, portata in scena prima a teatro e poi al cinema da, al gesto estremo è proprio l’“illusione che ilpossa”.Il film racconta le vicende di un personaggio della malavita, Antonio Barracano appunto, ‘uomo d’onore’ che governa il quartiere a modo suo, rispondendo a un proprio codice etico basato su una ‘saggia’ amministrazione della ...

HuffPostItalia : Mario Martone: 'Difficile cambiare il mondo. Ma le illusioni sono la cosa per cui vale la pena vivere' - giovannaconfal4 : RT @HuffPostItalia: Mario Martone: 'Difficile cambiare il mondo. Ma le illusioni sono la cosa per cui vale la pena vivere' - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Mario Martone: 'Difficile cambiare il mondo. Ma le illusioni sono la cosa per cui vale la pena vivere' -