Il singhiozzo mi ha fatto diventare ateo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) Per me Dio è stupefacente, direi incredibile. Incredibile, appunto. Non ci credo. E mi spiace tantissimo non crederci. Rinunciare all’assurdo mi fa sentire un ragioniere. La vita non è assurda senza Dio, è proprio il contrario: diventa assurda se postuliamo l’esistenza di Dio. Alcuni rinunciano a Dio perché i bambini soffrono e questo lo trovano inaccettabile; io ho rinunciato a Dio per un. E lo trovo ugualmente inaccettabile, ma è così. Non posso più credere in Dio da quando ho scoperto che esiste ilcronico, una rara forma di; ma esiste e persiste. E chi ne soffre, rischia di singhiozzare per tutta la vita. Ho immaginato di avere un attacco di, hic, ho immaginato di trattenere il fiato per 30 secondi, hic, un rimedio letto nel Manuale delle giovani marmotte, e hic, ho immaginato che ilrestasse, hic. Un altro ...

