A Ostia ci sono stati due incidenti mortali in un quarto d' ora

Fonte : agi

(Di domenica 29 settembre 2019) Duestradalinella mattinata di oggi a. In via Gino Bonichi, all'altezza di via Saponara, alle 11.00 un ragazzo di 20 anni, alla guida di una Fiat Punto, ha investito una donna di 76 anni, morta sul colpo.in corso accertamenti da parte degli agenti X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. Il 20enne sarà sottoposto ai test di alcol e droga, mentre la sua auto è stata sequestrata. Altro incidente in lungomare Toscanelli, all'altezza dello stabilimento Marechiaro, dove alle ore 11.15 una donna di 48 anni alla guida di una Yamaha ha perso la vita a seguito dello scontro tra la sua moto e una Citroen guidata da un 36enne. Trasportata dal 118 all'ospedale Grassi di, è deceduta poco dopo. Anche per questo sinistroin corso indagini dei vigili.

