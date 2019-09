Sky – Probabile formazione Napoli-Brescia | Maksimovic recupera Llorente in attacco

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2019)4-4-2: Meret, Hysaj, Manolas,, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Insigne; Mertens,Questa lache dovrebbe scendere in campo domani al San Paolo contro ilsecondo Sky. La riporta Gianluca di Marzio commentandopotrà anche essere regolarmente in campo contro il, il che rappresenta di certo una buona notizia considerando l’assenza forzata di Koulibaly per l’espulsione rimediata contro il Cagliari. La coppia centrale dunque dovrebbe essere Manolas-come mercoledì e Hysaj dovrebbe essere preferito a Mario Rui per la fascia Fabian Ruiz è la certezza del centrocampo, mentre salgono le quotazioni di Elmas per preservare Alan in vista della Champions. Mentre per l’nuova bocciatura per Milik,è il punto fermo e con lui potrebbe esserci Mertens o Lozano. L'articolo Sky – ...

infoitsport : Sampdoria-Inter, la probabile formazione di Conte: due esordi? – Sky - Mat14_05 : RT @RINGERS4EVER: Nel senso: molto più probabile che, come dicevano su Sky durante le FP3, molto di tutto questo sia invece dovuto al fatto… - RINGERS4EVER : Nel senso: molto più probabile che, come dicevano su Sky durante le FP3, molto di tutto questo sia invece dovuto al… -