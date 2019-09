Morti dopo discoteca,conducente ubriaco

Il 24enne che era alla guida dell'auto schiantatasi contro un albero, nel Ferrarese, aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. E' emerso in base ai primi accertamenti effettuati dai carabinieri. Nell'incidente hanno perso la vita due ragazzi e una ragazza, tra i 21 e i 28 anni, mentre quello che guidava è rimasto ferito,ma non è in pericolo di vita Erano tutti sulla stessa auto,di ritorno da una,quando ilha perso il controllo della vettura,(Di sabato 28 settembre 2019)