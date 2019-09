Mondiali di ciclismo | Eekhoff squalificato | ‘La corsa doveva ancora iniziare’

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 28 settembre 2019) La gara degli under 23 deidiin Yorkshire ha avuto un epilogo molto discusso e carico di polemiche. L’olandese Nilsha avuto la meglio allo sprint su un gruppetto di sette corridori, con Samuele Battistella secondo e Stefan Bissegger terzo. Dopo qualche minuto però la giuria ha notificato la squalifica del vincitore, per un episodio avvenuto all’inizio della, circa tre ore prima.era stato coinvolto in una caduta e per rientrare in gruppo si era fatto aiutare dall’ammiraglia rimanendo nella scia in maniera troppo prolungata., due minuti dietro all’ammiraglia L’episodio contestato della gara iridata degli under 23 è avvenuto nelle fasi iniziali della, quando mancavanocirca 125 km al traguardo finale. Nils, già vincitore di una Parigi Roubaix under 23 e tra i corridori più attesi, è rimasto coinvolto in una delle tante ...

