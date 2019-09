Buffon | primo record superato | il portiere scavalca Maldini per presenze con club

Primo bilancio positivo per Buffon dopo il ritorno in bianconero : “accoglienza emozionante” : Buffon emozionato dalla calorosa accoglienza avuta al suo ritorno in bianconero: le parole del portiere italiano Gianluigi Buffon è tornato ad indossare la casacca bianconera. Il portiere juventino ha stilato oggi, attraverso la sua nuova app, un Primo bilancio della sua seconda vita in bianconero: “è passato poco più di un mese dal ‘ritorno a casa’ alla mia Juventus. Un mese per conoscere i nuovi compagni e riabbracciare ...