Fonte : agi

(Di sabato 28 settembre 2019) Duro attacco di Silviocontro i sovranisti dal palco del Teatro Manzoni "In Europa sono così pochi che non contano niente e sono destinati a rimanere in un angolo per tutta la durata del nuovo governo europeo - ha detto il leader forzista - ilè unada mettere da parte, è un'idea stupida e stupidi sono quelli che ci credono. L'Europa nazionalista e sovranista ha provocato due guerre mondiali e decine di milioni di morti. Vogliamo tornare indietro? No. Con ilfaremo la fine della Le Pen in Francia, che ha tanti voti ma non può governare". "Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi nel governo, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi".rivendica così la centralità di Forza Italia nel centrodestra: "Siamo la spina dorsale, il cuore e il cervello del centrodestra. Senza di noi, la ...

fisco24_info : Berlusconi: 'Il sovranismo è una bufala, chi ci crede è stupido': Duro attacco di Silvio Berlusconi contro i sovran… - RobyvrRoberto : RT @GHERARDIMAURO1: SOVRANISMO NAZ. LE ELEZIONE DIRETTA CAPO DELLO STATO SOVRANITA' MONETARIA UNA SOLA CAMERA @GiorgiaMeloni @matteosal… - seneca4949 : RT @GHERARDIMAURO1: SOVRANISMO NAZ. LE ELEZIONE DIRETTA CAPO DELLO STATO SOVRANITA' MONETARIA UNA SOLA CAMERA @GiorgiaMeloni @matteosal… -