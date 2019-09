Colore capelli Autunno-inverno 2019-2020 : i trend per bionde - rosse e more : capelli: i colori dell'autunno/inverno 2019-2020capelli: i colori dell'autunno/inverno 2019-2020capelli: i colori dell'autunno/inverno 2019-2020capelli: i colori dell'autunno/inverno 2019-2020capelli: i colori dell'autunno/inverno 2019-2020capelli: i colori dell'autunno/inverno 2019-2020capelli: i colori dell'autunno/inverno 2019-2020capelli: i colori dell'autunno/inverno 2019-2020capelli: i colori dell'autunno/inverno 2019-2020capelli: i colori ...

Tagli di capelli nell'Autunno-inverno : il lob - le chiome lunghe e il rooted citrine blonde : Per l'autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza nuovi Tagli di capelli. I look arrivano direttamente dalla Milano Fashion Week e sono stati sfoggiati dalle influencer più famose del momento. Tutte le capigliature sono perfette per ogni occasione, dallo shopping all'aperitivo. Di seguito le ultime novità a riguardo. Nuove chiome Recentemente Paola Turani ha realizzato un bel lob: per chi non conoscesse quest'ultimo si tratta di un caschetto ...

Mal d’Autunno : tristezza - stanchezza e malumore i sintomi più comuni. Ci sono 2 rimedi semplici ed efficaci : L’autunno è ormai arrivato e, quando poi sarà il momento del cambio d’ora, le giornate saranno via via più corte. Con meno ore di luce a disposizione e condizioni meteo più “opprimenti”, tanti italiani avvertono ansia e malumore. Ad angosciare maggiormente sono la perdita del senso del tempo e il timore di non riuscire a far tutto, secondo uno studio di “In a Bottle“. “Umore triste, irritabilità, astenia e stanchezza, maggior ritiro ...

Vitamina D : in estate si assume “al sole” e in Autunno “a tavola” - si trova in un alimento molto amato : Dopo l’estate, e quindi in autunno e inverno, è difficile ottenere abbastanza Vitamina D in modo naturale, attraverso i raggi del sole. La Vitamina D è essenziale per regolare i livelli di calcio e fosfato nel corpo: una carenza può portare all’indebolimento delle ossa, stanchezza e altre complicazioni e può essere indicata da numerosi sintomi. “La ricerca collega la carenza di Vitamina D anche ad un maggior rischio di tumori alla ...

Foliage e frutti rossi - l'Autunno in Massachuttes dai colori e sapori spettacolari : Ci sono almeno tre valide ragioni per decidere di andare in autunno in Massachusetts, destinazione americana che vede in Boston la sua città principale: il Foliage che a ottobre è spettacolare, la mela diventata un simbolo della zona, i mirtilli rossi che in questa stagione hanno molto da raccontare. Definito ufficialmente Commonwealth del Massachusetts, è uno dei cinquanta stati federati che compongono gli Stati Uniti ...

Futuri scenari del clima nel Mediterraneo : dal caldo intenso in estate alle piogge abbondanti in Autunno e inverno : Estati più calde e asciutte e, al contempo, precipitazioni più abbondanti e intense in autunno e inverno. Questi i possibili Futuri scenari del clima nel Mediterraneo. A dirlo, un team internazionale guidato dalle Università di Colonia e di Pisa con la partecipazione italiana del Consiglio nazionale delle ricerche – Istituti di geologia ambientale e geoingegneria (Cnr-Igag), per la dinamica dei processi ambientali (Cnr-Idpa), di geoscienze ...

Tagli di capelli medi per l'Autunno-inverno : il long bob e la tonalità icy white : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono presenti molti nuovi Tagli di capelli. In particolare il più gettonato è il caschetto lungo sfoggiato da Jennifer Lopez. La cantante ha scelto un'hairstyle molto glamour e che può essere portato in mille versioni diverse. Di seguito le novità del momento. ...Continua a leggere

Trump - Johnson e Salvini : ?l’Autunno nero dei populisti : I cosiddetti sovranisti sembravano sulla cresta dell’onda in tutta Europa, e oltre, dalla presidenza Trump alle leadership di Salvini e Johnson. Ora stanno subendo una battuta d’arresto, ma potrebbero tornare presto alla ribalta

Pulizia giardino : cosa fare per conservare la parte esterna in Autunno : Con l’arrivo dell’autunno il tempo da trascorrere all’aperto diminuisce. Per conservare al meglio il giardino e trovarlo...

Tagli di capelli nell'Autunno-inverno : il caschetto alla francese e il Nutella brown : Per la stagione autunno-inverno 2019-2020 continuano ad arrivare molte tendenze per quanto riguarda i nuovi Tagli di capelli. Il più gettonato della stagione è senza nessun dubbio il caschetto alla francese. Questo hairstyle può essere portato in mille modi diversi. Di seguito le ultime novità della stagione. Nuove chiome da sfoggiare La migliore rivisitazione del Taglio alla francese è quella del carré con la frangia: la lunghezza della ...

Carlo Verdone : l’Autunno “è la mia stagione preferita - fosse per me l’estate la cancellerei” : Carlo Verdone è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Verdone ha rivelato: “Alcune tra le battute più celebri dei miei film sono nate grazie all’improvvisazione sul set. Ad esempio, da Borotalco, quella sulle olive greche fu improvvisata. Non era scritta ...

Scarpe Autunno-Inverno 2019 : tutti i must-have della stagione : BalenciagaPradaPaula CademartoriEmporio ArmaniSalvatore Ferragamo ChloéMarco de VincenzoBlumarineMiu MiuRoger VivierChanelHoganBlugirlEmilio PucciMulberryAcne StudiosBottega VenetaErmanno ScervinoGiorgio ArmaniAlexander McQueenLoeweLouis VuittonCoach 1941GivenchyJacquemusFendiAlberta FerrettiChristian DiorSaint Laurent by Anthony VaccarelloMoschinoCedric CharlierChristian LouboutinProenza SchoulerStella McCartneyBalmainPhilosophy di Lorenzo ...

Uniqlo - la nuova collezione per l'Autunno 2019 : Le novità moda per l'autunno coincidono spesso anche con i nuovi opening, e tra questi il più hot del momento è senza dubbio Uniqlo, che ha appena annunciato una nuova collezione per il 2019: il colosso nipponico di abbigliamento, arrivato in Italia con il suo primo store a Milano, in Piazza Cordusio, ha infatti appena annunciato che lancerà online una serie di nuovi capi per l'Autunno/Inverno 2019-20 a partire dal ...