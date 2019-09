Napapijri lancia la giacca riciclabile al 100%

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019)continua il suo approccio sostenibile alla moda. E non solo. In occasione della Green Week di Milano (24-30settembre), infatti, il marchio ha organizzato un conferenza stampa per annunciare il lancio della collezione Futurewear bye una serie di iniziative a testimoniare la determinazione del marchio a diventare un attivo agente di cambiamento. «Come marchio le cui origini sono saldamente collocate nello splendido paesaggio alpino,» racconta Vicki Bohlbro, Senior Marketing Director di, «la salvaguardia della natura è sempre stata in cima alla nostra agenda. Ora più che mai, siamo consapevoli dei problemi urgenti che ci viene chiesto di affrontare collettivamente. Abbiamo scelto di farlo aprendo la strada al futuro della moda attraverso il design, la sostenibilità e l'innovazione.». Design, sostenibilità e ...