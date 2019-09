Juventus | fra le possibili alternative ad Alex Sandro ci sarebbero Beruatto e Bernardeschi

Cessioni Juventus - Mandzukic all’ Al Rayyan : è fatta - cifra monstre : Cessioni Juventus- Archiviata la sessione estiva di mercato, la Juventus è pronta a catapultarsi nuovamente in chiave Cessioni in vista dell’imminente cessione di Mandzukic all’Al Rayyan. Come evidenziato dai colleghi di “TMW“, l’attaccante croato sarebbe ormai ad un passo dal passaggio in Qatar. Occhio alle cifre dell’affare. Non si conoscono ancora le cifre del possibile accordo tra le due società, ma la ...

Dybala Juventus - la Joya è triste : intanto tweet misterioso del fratello : Dybala Juventus – 14 minuti più recupero, gli ultimi dello spettacolare Juventus-Napoli di fine agosto. Preceduti, e seguiti, da due brucianti panchine. Una situazione che per Paulo Dybala non è cambiata, nonostante l’addio di Allegri e l’arrivo di Sarri, e che pare provocare una certa insoddisfazione anche nel fratello. Dopo la fine della gara del Franchi tra la Fiorentina e […] More

Fiorentina-Juventus si conclude con un nulla di fatto : al Franchi è 0-0 : gara poco entusiasmante : Finalmente, all'Artemio Franchi di Firenze, è tornata la Serie A dopo la sosta ed è tornato anche Maurizio Sarri in panchina dopo due turni di assenza, ma alla fine Fiorentina e Juventus non riescono ad andare oltre uno scialbo 0-0. Vincenzo Montella, a sorpresa, mischia le carte in tavola e passa d

Brutta Juventus ma la Fiorentina sbaglia troppo - 0-0 al Franchi : La Juventus porta a casa dal "Franchi" di Firenze un pareggio che sa di oro dopo una delle peggiori partite dei bianconeri degli anni

Fiorentina arrembante e sprecona - Juventus bloccata : pari senza emozioni al Franchi - la prima di Sarri è un flop : Uno 0-0 senza emozioni è il risultato di Fiorentina-Juventus: Viola arrembante ma imprecisa sotto porta, bianconeri fiacchi e senza grandi idee. La prima in panchina di Sarri è un flop Tanta adrenalina per un nuovo capitolo di Fiorentina-Juventus, una delle rivalità più accese del campionato di Serie A, partita che solitamente regala grande spettacolo ma… non questa volta. Dopo 90 minuti giocati in maniera tutt’altro che ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : si comincia all’Artemio Franchi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Si aspetta solo il fischio di inizio della partita! 14.57: Presenti in tribuna l’allenatore della Nazionale Italiana Roberto Mancini e Spalletti. 14.50 Mancano solo 10 minuti all’inizio della partita, tra poco le squadre in campo. 14.46 Paratici direttore sportivo della Juventus in DIRETTA su SKY: “Mandzukic non convocato perchè in trattativa per la cessione in Qatar, ...

Juventus - effetto Cristiano Ronaldo : fatturato da record - la cifra impensabile : Mezzo miliardo. Ecco a quanto ammonta il fatturato della Juventus, grazie anche al contributo offerto dall'acquisto di Cristiano Ronaldo, che ha permesso una campagna di espansione a livello globale del marchio della società torinese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe sì perso 40

Kevin Prince Boateng : 'Ho consigliato a mio fratello Jerome di andare alla Juventus' : L'anticipo della terza giornata di Serie A è Fiorentina-Juventus, previsto per sabato 14 settembre alle ore 15:00. Un'occasione per la Juventus per portare a tre le vittorie di fila in campionato ma anche per la Fiorentina per raccogliere i primi punti della stagione. Una squadra nuova quella che la dirigenza toscana ha affidato a Vincenzo Montella, che però è convinto che con il lavoro potrà dare grandi soddisfazioni ai tifosi della Fiorentina. ...

Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Diretta tv : Dybala spicca fra i panchinari : Probabili formazioni Fiorentina Juventus: Paulo Dybala panchinaro di lusso nell'anticipo della 3giornata di Serie A al Franchi.

Verso Fiorentina-Juventus - al 'Franchi' sarà sfida fra CR7 e Chiesa : Sabato 14 settembre alle ore 15 la Juventus affronterà la Fiorentina all'Artemio Franchi di Firenze e vedrà per la prima volta in questo campionato Maurizio Sarri in panchina. Il tecnico toscano ha pienamente recuperato dalla polmonite e adesso è pronto a guidare la sua squadra direttamente da bordo campo. A Firenze non sarà affatto una gara semplice per i bianconeri, dato che la Fiorentina è reduce da due sconfitte consecutive e cerca ...

Mbappè Juventus - “le10Sport.com” : bianconeri in corsa per il francese : Mbappè Juventus – La Juventus negli ultimi anni è diventata una delle potenze europee, una delle squadre più ambite. Dopo l’arrivo di CR7, tutti i top player sono accostati al grande club bianconero, dopo Neymar, Griezmann, Pogba è arrivato il turno del francese del PSG: Kylian Mbappè. Il calciomercato estivo appena concluso è stato caratterizzato […] More

La Juventus è come il fratello attore di Troisi in “Scusate il ritardo” : Oggi, come ogni anno, la Gazzetta dello Sport pubblica la classifica degli ingaggi della Serie A. Ne emergono due graduatorie: una, generale, sulla squadra che ha il monte stipendi più alto. E l’altra sui singoli calciatori. In entrambi i casi, al primo posto è finita la Juventus. Che ha un monte ingaggi di quasi 300 milioni netti di euro: 294 per la precisione. E ha anche il calciatore più pagato: Cristiano Ronaldo con 31 milioni ...

Verso Fiorentina-Juventus - al Franchi lunghe code per acquistare i biglietti di sabato : A Firenze anche ieri si sono registrate file di tifosi davanti ai punti autorizzati dove si acquistano i biglietti per Fiorentina-Juventus (nonché contestualmente gli abbonamenti del pacchetto da 18 partite dopo la riapertura post Napoli). Per i viola c'è entusiasmo, partecipazione e tanta voglia di riprendersi un ruolo da protagonista contro la squadra più forte (e meno amata da queste parti). Potere del nuovo corso targato Commisso e di un ...

Juventus - che smacco di Rabiot al Paris Saint-Germain : il club parigino costretto a risarcire il giocatore francese : Il giocatore francese ha vinto la causa contro il suo ex club, che dovrà restituirgli 40.000 euro ingiustamente trattenuti nel corso della stagione passata Adrien Rabiot si prende la sua rivincita nei confronti del Paris Saint-Germain, ottenendo la restituzione di 40.000 euro trattenuti dal club parigini la passata stagione ingiustamente. Lapresse Stando a quanto riporta l’Equipe, il centrocampista della Juventus si è visto dare ...