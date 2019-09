Inter | Godin muro della difesa ma “non mi sento un leder”

Milan-Inter 0-2 - le pagelle nerazzurre : Godin un muro - bene Lukaku e Brozovic : Si è da poco concluso il derby di Milano allo stadio Meazza tra Milan ed Inter sul risultato di 0-2 grazie ai gol di Brozovic al 49' e Lukaku al 78'. La squadra di Conte resta in testa alla classifica e vola a 12 punti, mentre il Milan rimane a quota 6. Il prossimo turno di campionato, la quinta giornata, si giocherà mercoledì, con i nerazzurri che ospiteranno in casa la Lazio, mentre i rossoneri giocheranno in trasferta nel posticipo di giovedì ...

Inter - Diego Godin e quel paragone tra Conte e Simeone : “vi svelo cosa hanno in comune” : Il difensore uruguaiano ha parlato delle similitudini tra Simeone e Conte, sottolineando come entrambi abbiano la mentalità vincente Simeone lo conosce benissimo dopo i tanti anni all’Atletico Madrid, Conte sta iniziando a scoprirlo adesso in questa esperienza con la maglia dell’Inter. Marco Alpozzi/LaPresse Diego Godin però può già tracciare un paragone tra i suoi due allenatore, esprimendo le proprie considerazioni ai ...

Inter - l’analogia di Godin che fa sognare i tifosi : “Questa squadra mi ricorda l’Atletico che vinse la Liga” : Un’analogia sicuramente piacevole e che fa sognare i tifosi dell’Inter. L’affermazione del difensore nerazzurro Diego Godin non può sicuramente passare inosservata ai supporter della squadra milanese. “Vedo molte cose in questa Inter che mi ricordano l’Atletico che vinse la Liga nel 2013/14“, è quanto afferma il calciatore in una Intervista a Dazn. “L’ambiente nello spogliatoio, lo spirito di ...

Godin a Dazn : «L’Inter di Conte mi ricorda l’Atletico di Simeone» : ”Vedo molte cose in questa Inter che mi ricordano l’Atletico che vinse la Liga nel 2013/14”. Parola del difensore uruguaiano dell’Inter Diego Roberto Godin in una intervista a Dazn. ”L’ambiente nello spogliatoio, lo spirito di gruppo, la voglia di stare insieme, di lavorare e fare bene. E poi l’entusiasmo della gente, i tifosi stanno percependo […] L'articolo Godin a Dazn: «L’Inter di Conte ...

Inter - verso il Lecce : Godin ko - dubbio Barella e idea Esposito per Conte : Inter-Lecce sarà la prima gara ufficiale di Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri. Dopo un’estate positiva tra grandi colpi di mercato e amichevoli incoraggianti è quindi arrivato il momento di fare sul serio. L’avversario potrebbe sembrare “morbido” ma la neopromossa Lecce arriverà a San Siro con tanto entusiasmo, duemila tifosi alle spalle e un’organizzazione di gioco precisa figlia del lungo lavoro di Fabio Liverani, tecnico del doppio ...

Inter - infortunio per Diego Godin : si teme un lungo stop. Ironia dei tifosi : "Legge-D'Ambrosio" : infortunio per Diego Godin. Il difensore uruguaiano dell’Inter ha rimediato una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Il nuovo arrivato nerazzurro potrebbe rimanere fuori circa 20 giorni, mettendo così a rischio la sua presenza alla prima di campionato contro il Lecce. I ti

Infortunio Godin/ Tegola per l'Inter - distrazione muscolare : Lecce a rischio? : Infortunio Godin, brutte notizie per l'Inter: il centrale difensivo ha accusato un problema muscolare in allenamento, le ultime notizie sulle sue condizioni

Infortunio Godin - l’ironia degli Interisti su Twitter : preso di mira D’Ambrosio : Infortunio Godin, il neo difensore dell’Inter si è fermato per un problema muscolare. I tifosi nerazzurri si sono scatenati su Twitter dicendo la loro in merito allo stop del calciatore. “Infortunio a Godin. Pareva brutto avere la rosa sana e completa al 2 di agosto” scrive un tifoso amareggiato. Ancora: “Nello staff tecnico dell’Inter dovrebbero chiamare anche un esorcista. Lo scorso anno era toccato a ...

Inter - infortunio muscolare per Diego Godin : la nota ufficiale del club nerazzurro : Il difensore uruguaiano ha riportato un problema muscolare che verrà valutato giorno dopo giorno Brutte notizie dall’infermeria per l‘Inter, costretta a perdere per infortunio Diego Godin. Il difensore uruguaiano ha riportato infatti un problema muscolare in allenamento, evidenziato oggi dagli esami svolti presso la clinica Humanitas di Rozzano. Questa la nota ufficiale della società: “esami clinici e strumentali per ...

Infortunio Godin - stop per il difensore : l’annuncio dell’Inter [FOTO] : “Esami clinici e strumentali per Diego Godin all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra. Le condizioni saranno rivalutate di settimana in settimana“. Con questa brevissima nota sui propri canali social, l’Inter annuncia lo stop del neo calciatore nerazzurro, il difensore uruguaiano arrivato quest’estate dall’Atletico Madrid. | ...