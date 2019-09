Il tenore Vittorio Grigolo dopo le accuse di molestie sessuali | Sono sereno

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019)parla per la prima voltala pesante accusa dirivoltegli da una collega della Royal Opera House, la compagnia teatrale londinese con cui lavora. Ilitaliano ha affidato al web le sue parole, pubblicando un comunicato ufficiale diffuso sui social media e sul suo sito. "Cari Amici - si legge nella nota - innanzitutto ringrazio dal cuore tutti i fan e gli amici che mivicini con tanti messaggi, dimostrazioni di affetto e supporto. Io, con il mio team stiamo collaborando con Royal Opera House dando la nostra completa disponibilità per tutti i chiarimenti del caso".Ilitaliano è stato accusato di aver molestato una corista di fronte a colleghi e pubblicoil sipario del "Faust", in scena a Tokyo lo scorso fine settimana. Per questo la compagnia teatrale britannica ROH lo ha sospeso momentaneamente, avviando ...

