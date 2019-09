Comuni | Anci Veneto | per società partecipate grandi trasformazioni in arrivo

Comunicato Grancio su rimpasto Giunta Raggi : Roma – “Stretti collaboratori personali, consiglieri capitolini più fidati e loro parenti: più che un rimpasto quello annunciato dalla Sindaca Raggi assume i contorni di un arroccamento che raffigura efficacemente il crescente isolamento di questa amministrazione. Un film del resto già visto con i recenti ingressi in Giunta degli assessori De Santis e Fiorini. Interrotti bruscamente i legami con la società civile che avevano consentito ...

Governo : Anci Veneto - per i Comuni non si torni a stagione dei tagli : Venezia, 19 set. (AdnKronos) – ‘Il Governo deve ascoltare chi applica le leggi, ovvero gli amministratori che applicandole ogni giorno ne individuano le storture. Un grande problema dei Comuni veneti è stato l’utilizzo degli avanzi amministri zone che oggi grazie anche all’intervento della Corte Costituzionale possiamo utilizzare. La cosa più importante è che non si torni all’epoca dei tagli che hanno messo in ...

Napoli-Liverpool : Due tifosi del Liverpool feriti dal lancio di bottiglie (VIDEO Sì Comunicazione) : Non parte nel migliore dei modi la sfida Champions del Napoli contro il Liverpool. Segnalati infatti alcuni incidenti tra le tifoserie in via Acton. La notizia è stata riportata e documentata con il video allegato da Sì comunicazione: due tifosi dei Reds sono stati feriti alla testa da alcuni napoletani che gli hanno scagliato contro delle bottiglie di vetro. I supportes inglesi hanno riportato delle ferite alla testa e sono stati prontamente ...

Comuni : governance sistema idrico integrato - Anci Sicilia incontra assessore Piorobon : Palermo, 6 set. (AdnKronos) – ‘governance del sistema idrico integrato nella Regione Siciliana” questo il tema dell’incontro, che si è tenuto questa mattina nella sede dell’Assessorato regionale dell’Energia, durante il quale si sono affrontati “i principali nodi legati alle problematiche attuative della Legge regionale 19/2015, all’approvazione dei Piani d’Ambito Provinciali e alla ...

Kashmir - Amnesty International India lancia una campagna contro il blackout delle Comunicazioni : Si chiama #LetKashmirSpeak ed è la campagna lanciata da Amnesty International India per cercare di ridare voce agli oltre otto milioni di abitanti sottoposti a un blackout delle comunicazioni da oltre un mese. Tanto è passato da quando il governo nazionalista comandato da Narendra Modi ha annunciato la cancellazione dell’articolo 370 della Costituzione Indiana che concedeva al Kashmir uno statuto speciale e un’ampia forma di autonomia. Amith ...

Pensioni - allarme Anci su Q100 : 'Rischio caos piccoli Comuni per mancanza di turn over' : Continua a far discutere l'introduzione della quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato che consente in via sperimentale per il triennio in corso (cioè fino al 2021) ai lavoratori di ottenere l'accesso all'Inps una volta maturati almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. Ad esprimere la propria preoccupazione è stato l'ex sindaco di Ascoli Guido Castelli, che ha parlato come esponente dell'Anci (l'Associazione Nazionale dei ...

Kena Mobile rilancia l’offerta Kena 5 - 99 Summer e Comunica il numero dei suoi clienti : Avrebbe dovuto chiudere il primo settembre Kena 6,99 Summer, l'offerta presentata dall'operatore virtuale qualche giorno fa ma le cose sono andate in maniera decisamente diversa. L'articolo Kena Mobile rilancia l’offerta Kena 5,99 Summer e comunica il numero dei suoi clienti proviene da TuttoAndroid.

Maltempo : Anci Veneto - vicini a sindaci Comuni colpiti : Venezia, 2 ago. (AdnKronos) – ‘Non solo nelle ultime ore, ma negli ultimi giorni il Maltempo ha colpito diversi Comuni del Veneto, in particolare nelle zone di Vicenza, Venezia e Treviso provocando danni e situazioni di disagio. Anci Veneto vuole manifestare la propria vicinanza ai sindaci dei territori colpiti e che in molti casi purtroppo hanno subito danni importanti”. Così la presidente di Anci Veneto, Maria Rosa ...