Clima | in piazza con gli studenti anche lavoratori | “Non è un gioco da ragazzi Anche noi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) “uniti nella lotta”. Uno slogan che oggi sembra essere tornato di moda nei tanti cortei che hanno riempito le città italiane nella giornata dello sciopero mondiale per il. A Milano, tra le oltre centomila persone che hanno marciato fino inDuomo non c’erano solo, matanti metalmeccanici, insegnanti e liberi professionisti che hanno scelto di non lavorare. “Il pezzo più importante della società è unito nelle lotte sociali” racconta un operaio vicino alla pensione mentre regge uno striscione. Gli fa eco un’insegnante che ha accompagnato la sua classe: “Ci hanno chiesto di portarli alla loro prima manifestazione e non abbiamo potuto dire di no”. La lotta contro il “te change” è trasversale ed è riuscita dopo tanti anni a riportare ingenerazioni diverse:c’è distinzione tra la lotta per ile la lotta per il ...

eziomauro : Fridays for future, ragazzi in piazza in 180 città italiane: 'Siamo più di un milione' - Agenzia_Ansa : #FridaysForFuture in piazza. Scioperi del clima in 160 città - Agenzia_Ansa : #Greta e i giovani in piazza per il #clima, il potere del cambiamento #FridayForFuture #ANSA -