Brumotti | l’inviato di Striscia picchiato a Pescara | tra gli aggressori anche delle donne

(Di venerdì 27 settembre 2019) L’inviato diLa Notizia, Vittorio, è stato aggredito oggi pomeriggio aera nel quartiere di Rancitelli per girare un servizio sullo spaccio di droga in strada. Appena riconosciuto è stato avvicinato da alcune persone, tra cui un paio di, che poi lo hanno colpito con calci e pugni. Oltre a Vittorioun cameramen che era con lui per girare un servizio per il tg satirico di MediasetLa Notizia. Sul posto è arrivata la Polizia per indagare sul caso. COSA E’ SUCCESSO Parapiglia e momenti di tensione a, nel complesso del quartiere Rancitelli conosciuto come ‘Ferro di cavallò, considerato la principale piazza di spaccio dell’Abruzzo, quando una troupe di ‘la Notizia’ con Vittorioha assistito all’arresto di una donna. Il giornalista e la sua squadra ...

