Astrofisica | un nuovo metodo per trovare il ferro nell’atmosfera degli esopianeti

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) I ricercatori del progetto GAPS (Global Architecture of Planetary Systems) dell’Istituto Nazionale di, utilizzando dati ottenuti con lo spettrografo HARPS-N al Telescopio Nazionale Galileo sull’isola di La Palma (Canarie), hanno scoperto uneffetto che l’atmosfera di un esopianeta molto caldo può indurre sulla misura della velocità radiale della stella madre durante il transito planetario. Tale effetto, individuato durante le osservazioni del transito dell’esopianeta denominato KELT-9b, il più caldo gigante gassoso oggi noto, potrà permettere di rivelare in modo diretto la presenza di elementi pesanti come ilnelle atmosfere di altri pianeti extrasolari estremamente caldi, ovvero con temperature superiori ai 2500 gradi Celsius. I ricercatori del team GAPS hanno già studiato con ildel transito diversi sistemi di, riuscendo in ...

augussori : Questa mattina a #Lodi ho presenziato alla cerimonia di intitolazione del parco di via Fascetti alla Dottoressa Mar… - TempoReale24 : Un nuovo mistero su Marte - morsmordraco : Preciclo: io che mi metto a piangere ascoltando un’astrofisica che spiega di aver scoperto un nuovo tipo di galassi… -