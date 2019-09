Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) L’emergenza sulladelle scuole raccontata dal report di Cittadinanzattiva “” ed è “sotto gli occhi di tutti”. Per questo il Miur sta organizzando unaforce per accompagnare gli enti locali nella spesa dei fondi assegnati: “Una norma da inserire nel decreto sullache consenta di sostituirli in caso di forti ritardi in appalti per lavori e ricostruzioni negliscolastici”. Il ministro Lorenzoal convegno promosso da Cittadinanzattiva non nega il problema eche “il Ministero ha fatto uno stanziamento importante per fare dell’edilizia scolastica un punto centrale dell’attività di governo”. Saranno investiti 67di euro per la messa indi 129 scuole, soprattutto per lavori su solai e controsoffitti. Oltre agli stanziamenti, per il titolare del Miur il punto cruciale è ...

zaiapresidente : ??? Prima di parlare di NO all’autonomia nel settore della scuola, il ministro @lofioramonti si legga la proposta d… - fattoquotidiano : Scuola, Fioramonti annuncia 67 milioni per sicurezza edifici: “Emergenza esiste, ora task force con enti locali per… - MediasetTgcom24 : Scuola, Fioramonti: 'Giustificare assenza alunni per proteste clima' #clima -