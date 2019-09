Raffaele Marra | l' ex braccio destro di Virginia Raggi condannato a un anno e 4 mesi per

Roma - processo sulle nomine in Comune : Raffaele Marra condannato a un anno e 4 mesi : Il pm Francesco Dall’Olio lo scorso 11 giugno aveva chiesto una condanna a 2 anni di reclusione. A Raffaele Marra, ex capo del personale del Comune di Roma, il Tribunale di Roma ha inflitto un anno e 4 mesi di carcere in relazione alla nomina del fratello Renato a responsabile del dipartimento Turismo del Campidoglio. Si tratta della stessa vicenda che ha riguardato la sindaca Virginia Raggi, assolta nel novembre scorso dall’accusa di falso. La ...

Raffaele Marra condannato a un anno e quattro mesi per l'incarico al fratello in Campidoglio : condannato a 1 anno e 4 mesi di carcere Raffaele Marra, ex capo del personale del Comune di Roma, per l’accusa di abuso di ufficio in relazione alla nomina del fratello Renato a responsabile del dipartimento Turismo del Campidoglio. Si tratta della stessa vicenda che ha riguardato la sindaca Virginia Raggi, assolta nel novembre scorso dall’accusa di falso.