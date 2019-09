In appena 2 anni Fortnite diventa il secondo titolo con i più alti premi in denaro

Matteo - 13 anni - morto mentre tonava a casa. Investito da un auto appena sceso dall’autobus : Siamo in Sardegna. Ed è qui che un ragazzo di tredici anni ha perso la vita, travolto da un’auto a Quartu Sant’Elena (Cagliari). Secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali, il ragazzino era appena sceso dall’autobus quando, mentre attraversava la strada per tornare a casa, un veicolo lo ha Investito uccidendolo sul colpo. Il conducente dell’auto, si tratterebbe di una donna del posto, sotto choc ha saputo solo dire di non averlo ...

Droga da gioco - ragazzo appena laureato da sei anni vive interrottamente in un posto assurdo : Un ragazzo appena laureato, dopo aver cercato per alcuni mesi lavoro e non trovandolo, è caduto in depressione. Il giovane così ha deciso di rifiutare il mondo e vivere in uno virtuale rifugiandosi in un Internet cafè. Il ragazzo ha perso la cognizione del tempo e secondo quanto riferito dal titolare dell’internet cafè vive all’interno del suo locale ininterrottamente da sei anni. Un vero e proprio Drogato di video game. Oramai il ...

India - donna partorisce due gemelli a 74 anni - e il papà? Ne ha appena 80 : Come si apprende da Il Giornale, in India, una donna di 74 anni ha dato alla luce due gemelli grazie all'inseminazione artificiale. La donna risponde al nome di Erramatti Mangayamma, sposata dal 1962 con l'ottantenne agricoltore Raja Rao. I due vivono nel villaggio di Nelaparthipadu, nel distretto d

In vacanza col marito - donna di 49 anni muore travolta da un’auto pirata. Era appena atterrata : Tragico incidente nella tarda serata di ieri a Lampedusa. Un drammatico scontro, mortale, che non fa che rendere sempre più nero il bollettino dei sinistri stradali di questa estate 2019. Una donna di Pinerolo, provincia di Torino, di quarantanove anni è morta dopo essere stata impedita nella nota isola del Mediterraneo, famosissima località balneare. Tutto è successo alle ore 23.00 di ieri, per la donna non ci sono state speranze. La donna era ...

Tragedia in Formula 2 - Anthoine Hubert muore in un terrificante incidente. Aveva appena 22 anni : Notizia tremenda quella che arriva dal mondo della Formula 2: il pilota Anthoine Hubert è morto ieri, in pista, in un incidete drammatico. Aveva ventidue anni, è stato centrato dalla monoposto di Juan Manuel Correa, pilota statunitense di origini ecuadoregne, durante il secondo giro di Gara 1 in Belgio. Nell’incidente è stato coinvolto anche Giuliano Alesi, figlio dell’ex Ferrari Jean, che nel commentare la notizia non riesce a trovare le ...

Google prepara un’altra lapide : un altro servizio chiuderà l’1 settembre 2020 dopo appena due anni : Il colosso di Mountain View ha rivelato che chiuderà Google Hire, il sistema di tracciamento delle domande di lavoro lanciato appena due anni fa. Google afferma che Hire non verrà chiuso fino all'1 settembre 2020, pertanto sarà possibile continuare a usarlo per un altro anno intero, ma con tutta probabilità non verranno aggiunte nuove funzionalità. L'articolo Google prepara un’altra lapide: un altro servizio chiuderà l’1 settembre ...